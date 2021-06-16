Водный кризис
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В Украине прокомментировали состояние дамбы на Северо-Крымском канале
фото © Главком
Временная дамба на 91 км Северо-Крымского канала, которая блокирует доступ воды на полуостров, находится в удовлетворительном состоянии, сообщили агентству УНН в Государственном агентстве водных ресурсов Украины.
«По состоянию на 14 июня 2021 временная дамба, расположенная на 91 км Северо-Крымского канала, находится в удовлетворительном состоянии и выполняет свои функции, а именно содержание необходимого рабочего горизонта воды для обеспечения маловодных регионов юга Херсонской области и функционирования комплекса единой сложной ирригационной системы», – говорится в ответе Госагентства на информационный запрос УНН.
Здесь добавили, что публикуемая в СМИ информация о протечке дамбы не соответствует действительности.
«Следует отметить, что проектная документация на реконструкцию временной дамбы на 91 км Северо-Крымского канала не разрабатывалась, поэтому объемы и стоимость работ в настоящее время не определены. Таким образом, указанная дамба на ПК 91 находится технически исправном состоянии. Информация об ее повреждения не соответствует действительности», – заверили в ведомстве.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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В Украине прокомментировали состояние дамбы на Северо-Крымском канале
Временная дамба на 91 км Северо-Крымского канала, которая блокирует доступ воды на полуостров, находится в удовлетворительном состоянии, сообщили агентству УНН в Государственном агентстве водных ресурсов Украины.
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