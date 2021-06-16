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Водный кризис

В Украине прокомментировали состояние дамбы на Северо-Крымском канале

19:23 среда, 16 июня 2021
В Украине прокомментировали состояние дамбы на Северо-Крымском канале

фото © Главком

Временная дамба на 91 км Северо-Крымского канала, которая блокирует доступ воды на полуостров, находится в удовлетворительном состоянии, сообщили агентству УНН в Государственном агентстве водных ресурсов Украины.

«По состоянию на 14 июня 2021 временная дамба, расположенная на 91 км Северо-Крымского канала, находится в удовлетворительном состоянии и выполняет свои функции, а именно содержание необходимого рабочего горизонта воды для обеспечения маловодных регионов юга Херсонской области и функционирования комплекса единой сложной ирригационной системы», – говорится в ответе Госагентства на информационный запрос УНН.

Здесь добавили, что публикуемая в СМИ информация о протечке дамбы не соответствует действительности.

«Следует отметить, что проектная документация на реконструкцию временной дамбы на 91 км Северо-Крымского канала не разрабатывалась, поэтому объемы и стоимость работ в настоящее время не определены. Таким образом, указанная дамба на ПК 91 находится технически исправном состоянии. Информация об ее повреждения не соответствует действительности», – заверили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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В Украине прокомментировали состояние дамбы на Северо-Крымском канале

В Украине прокомментировали состояние дамбы на Северо-Крымском канале

Временная дамба на 91 км Северо-Крымского канала, которая блокирует доступ воды на полуостров, находится в удовлетворительном состоянии, сообщили агентству УНН в Государственном агентстве водных ресурсов Украины.

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