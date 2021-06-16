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Странности

В центре Симферополя старушка по ночам разбирала тротуар

В Симферополе установили, кто воровал тротуарную плитку с одной из главных улиц города.

Вором оказалось женщина, проживающая неподалеку от улицы Богдана Хмельницкого.

Краденную тротуарную плитку она отвозила к себе на дачу. Видеозапись, подтверждающая это, была опубликована в соцсетях.

«На протяжении долгого времени, постепенно пропадала тротуарная плитка. Просмотрев видео с записи камер уличного наблюдения за доступный период, стало понятно, что ворует плитку и наносит ущерб городу — женщина, проживающая неподалеку. При установлении личности, выяснили, что плитку женщина отвозила на свою дачу», — говориться в сообщение в одной из групп, посвященных жизни крымской столицы.

Также автор поста сообщил, что в ближайшее время правоохранителям будет подано заявление о хищении, с приложением доказательной базы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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