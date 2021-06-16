Странности
В центре Симферополя старушка по ночам разбирала тротуар
В Симферополе установили, кто воровал тротуарную плитку с одной из главных улиц города.
Вором оказалось женщина, проживающая неподалеку от улицы Богдана Хмельницкого.
Краденную тротуарную плитку она отвозила к себе на дачу. Видеозапись, подтверждающая это, была опубликована в соцсетях.
«На протяжении долгого времени, постепенно пропадала тротуарная плитка. Просмотрев видео с записи камер уличного наблюдения за доступный период, стало понятно, что ворует плитку и наносит ущерб городу — женщина, проживающая неподалеку. При установлении личности, выяснили, что плитку женщина отвозила на свою дачу», — говориться в сообщение в одной из групп, посвященных жизни крымской столицы.
Также автор поста сообщил, что в ближайшее время правоохранителям будет подано заявление о хищении, с приложением доказательной базы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 16 июня. Сегодня, 16 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 15 июня. Сегодня, 15 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 14 июня. Сегодня, 14 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Крымчане смогут увидеть звездопад Персеиды. В воскресенье 13 августа можно будет наблюдать яркое космическое зрелище — метеорный поток Персеиды.
«А ну пошла!»: торговцы выгнали блогерш с рынка в Севастополе
«Мы с деньгами, а нас не любят!» - возмутились девушки на Центральном рынке.
Константинов неожиданно решил, что ситуация с коронавирусом в Крыму напряженная
Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал «напряженной» ситуацию с пандемией коронавируса на полуострове.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Грозы с ливнями и градом накроют Крым
В Крым вернулась непогода: в ближайшие два дня на полуострове ожидаются грозы, ливни и град.
14 июня
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 15 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 144 случая коронавирусной инфекции.