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Власть

В Симферополе не принят ни один объект благоустройства 2020 года

В Симферополе не принят ни один объект благоустройства 2020 года

фото © rbc.ru

В столице Крыма до сих пор не принят ни один из объектов, которые благоустраивались в 2020 году в рамках соглашения с правительством Москвы.

Об этом сообщил глава администрации Симферополя Валентин Демидов в эфире радио «Спутник в Крыму». 

По словам чиновника, речь идет о 36 дворах и семи общественных пространствах.

«В основном работы проведены, но и к качеству работ, и к качеству исполнительной документации много нареканий, поэтому до сих пор ни один из объектов не принят. Были большие претензии к подрядной организации, которая выполняла эти работы, - пояснил Демидов. – Лично меня очень напрягает эта ситуация, потому что, по сути, мы пока не приняли объект, а значит, не имеем права тратить на него деньги, чтобы содержать его. Если мы сейчас за счет города начнем делать то, что должен делать подрядчик, то возникнут вопросы к городским службам».

Первой из 43 территорий скорее всего будет принят сквер возле ДКП, отметил глава администрации. По нему подрядчик в течение сегодняшнего дня должен был сдать и документы, и доделать необходимые работы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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