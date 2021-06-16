Власть
В Севастополье прокуратура обнаружила «скрытые доходы» у 10 чиновников
фото © Новости Крыма
В прокуратуре Севастополя утверждают, что в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города выявили 10 чиновников, которые недостоверно указали сведения о доходах в декларациях.
«Установлено, что 10 служащими указанных ведомств в 2018-2020 годах представлены недостоверные и неполные сведения о доходах на общую сумму более 1,7 млн. руб. Также государственные служащие не сообщили о наличии в собственности 2 транспортных средств, о более 15 счетах, открытых в кредитных организациях, а также об участии супруга 1 служащего в учредительстве коммерческой организацией», – сказано в сообщении.
В прокуратуре отметили, что привлекли чиновников к дисциплинарной ответственности. При этом имена и должности лиц не указываются, какое именно наказание назначено, не уточняется.
В марте сообщалось, что девять севастопольских чиновников скрыли доходы в декларациях.
Ранее сообщалось, что в Севастополе шестерых сотрудников полиции, таможни и МЧС России привлекли к дисциплинарной ответственности за представление справок о доходах и расходах, которые «не в полной мере соответствует действительности».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанин сжег траурный венок в Вечном огне, его будут судить. Сакская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении обвиняемого в вандализме местного жителя, осквернившего памятный знак в честь погибших в годы Второй мировой войны.
«Регулярно гастролирует в Крыму»: суд в Вильнюсе оставил в силе запрет на въезд в Литву Киркорову. Вильнюсский окружной административный суд (ВОАС) отклонил жалобу российского артиста Филиппа Киркорова, в которой он оспорил запрет на въезд в Литву.
Прокуратура через суд закрывает севастопольский зоопарк. Об итогах работы Прокуратуры Севастополя телеканал НТС рассказывает в программе «Прокурорский надзор».
В Украине задержали сотрудника «Черноморнефтегаза». В Украине пограничниками задержан сотрудник крымского предприятия «Черноморнефтегаз».
Мотоциклистка из Москвы разбилась насмерть под Симферополем
Полицейские проводят проверку по факту гибели мотоциклистки в ДТП, произошедшем в Симферопольском районе Крыма.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 15 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 144 случая коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 16 июня фото
Сегодня, 16 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Грозы с ливнями и градом накроют Крым
В Крым вернулась непогода: в ближайшие два дня на полуострове ожидаются грозы, ливни и град.
14 июня
Севастопольцы пожаловались на новые ограничения при посещении Херсонеса
То, что было можно прошлым летом, теперь запрещено.