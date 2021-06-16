В Севастополье прокуратура обнаружила «скрытые доходы» у 10 чиновников

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В прокуратуре Севастополя утверждают, что в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города выявили 10 чиновников, которые недостоверно указали сведения о доходах в декларациях.

«Установлено, что 10 служащими указанных ведомств в 2018-2020 годах представлены недостоверные и неполные сведения о доходах на общую сумму более 1,7 млн. руб. Также государственные служащие не сообщили о наличии в собственности 2 транспортных средств, о более 15 счетах, открытых в кредитных организациях, а также об участии супруга 1 служащего в учредительстве коммерческой организацией», – сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что привлекли чиновников к дисциплинарной ответственности. При этом имена и должности лиц не указываются, какое именно наказание назначено, не уточняется.

В марте сообщалось, что девять севастопольских чиновников скрыли доходы в декларациях.

Ранее сообщалось, что в Севастополе шестерых сотрудников полиции, таможни и МЧС России привлекли к дисциплинарной ответственности за представление справок о доходах и расходах, которые «не в полной мере соответствует действительности».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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