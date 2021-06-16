В России хотят показывать порно гражданам только после регистрации на «Госуслугах»

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Государственный Главный радиочастотный центр предложил ужесточить доступ к порнографии в интернете.

Предлагается обязать операторов связи и поставщиков продукции следить за возрастом зрителей – они должны быть совершеннолетними, а одним из способов подтверждения этого предложено использование портала единых государственных услуг, сообщает Радио Свобода со ссылкой на газету «Коммерсантъ».

Как пишет издание, по замыслу авторов предложения операторы должны ограничивать доступ к порно зрителям с неподтвержденным возрастом. Исполняющий обязанности руководителя Научно-технического центра ГРЧЦ Роман Коросташов заявил газете, что используемая на «Госуслугах» единая система идентификации и аутентификации является приоритетной, так как она обладает «юридической значимостью».

Сейчас российское законодательство не запрещает частный просмотр порно. При этом многие крупнейшие порносайты заблокированы в стране решениями судов. Производство и оборот порнопродукции в России запрещены. Понятие порнографической продукции в законодательстве четко не определено. Главный радиочастотный центр предложил разделить продукцию на запрещенную и «не запрещенную законом».

Последнюю предлагается определить как «натуралистическое изображение или описание половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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