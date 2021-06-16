Происшествия
В Крыму туристы спасли крошку дельфина
У берегов Крыма резвятся афалины, азовки и белобочки, но милые симпатяги нередко попадают в беду.
Очень часто китообразные гибнут, запутавшись в рыбацких сетях. Самое ужасное, что если под водой задохнулась без воздуха кормящая мамочка, то и ее детеныш обречен. Хотя шансы на выживание если сирота попадет в руки специалистов.
Добрые люди, нашедшие дельфинчика в районе Рыбацкого камня, находящегося в Каче (курортный поселок в 20 километрах от центра Севастополя), зная правила оказания первой помощи китообразным, первым долгом сообщили о ЧП в Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».
До приезда специалистов волонтеры придерживали малыша на поверхности воды, чтобы он не задохнулся, заботливо прикрыв от солнышка зонтиком, — передает КП-Крым.
Спустя 4 часа прибыли специалисты, которые взяли найденыша под свою опеку.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Пенсионерки пропали в Симферополе и Симферопольском районе. В Крыму ведутся поиски двух пожилых женщин, одна из них пропала в Симферополе, вторая - в Симферопольском районе.
В Севастополе автомобиль таранил магазин и столб. Двое пострадавших в ДТП госпитализированы.
Неизвестные в камуфляже угрожали оружием рыбакам в Крыму. На одном из феодосийских пирсов, что на южном побережье Крыма, произошел загадочный инцидент. Неизвестные люди в камуфлированной форме без опознавательных знаков угрожали оружием рыбакам.
В День России в Севастополе мужчина разбился насмерть, сорвавшись с высоты. В минувшие выходные, 12 июня, когда на полуострове праздновали День России, в Севастополе погиб мужчина, сорвавшись с высоты в районе памятника Славы.
Мотоциклистка из Москвы разбилась насмерть под Симферополем
Полицейские проводят проверку по факту гибели мотоциклистки в ДТП, произошедшем в Симферопольском районе Крыма.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 15 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 144 случая коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 16 июня фото
Сегодня, 16 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Грозы с ливнями и градом накроют Крым
В Крым вернулась непогода: в ближайшие два дня на полуострове ожидаются грозы, ливни и град.
14 июня
Севастопольцы пожаловались на новые ограничения при посещении Херсонеса
То, что было можно прошлым летом, теперь запрещено.