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Происшествия

В Крыму туристы спасли крошку дельфина

13:13 среда, 16 июня 2021

У берегов Крыма резвятся афалины, азовки и белобочки, но милые симпатяги нередко попадают в беду.

Очень часто китообразные гибнут, запутавшись в рыбацких сетях. Самое ужасное, что если под водой задохнулась без воздуха кормящая мамочка, то и ее детеныш обречен. Хотя шансы на выживание если сирота попадет в руки специалистов.

Добрые люди, нашедшие дельфинчика в районе Рыбацкого камня, находящегося в Каче (курортный поселок в 20 километрах от центра Севастополя), зная правила оказания первой помощи китообразным, первым долгом сообщили о ЧП в Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

До приезда специалистов волонтеры придерживали малыша на поверхности воды, чтобы он не задохнулся, заботливо прикрыв от солнышка зонтиком, — передает КП-Крым.

Спустя 4 часа прибыли специалисты, которые взяли найденыша под свою опеку.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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