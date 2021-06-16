Происшествия
В Крыму спасатели вытащили утонувшую в грязи «Ниву»
В Белогорском районе на туристическом маршруте застрял в грязи «ВАЗ 2121», пришлось вызывать спасателей.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым
«По итогу трехчасовых поисков туристы были обнаружены на труднопроходимом участке грунтовой дороги в районе стоянки Ай-Серез. Выяснилось, что водитель не учел особенностей маршрута и технические характеристики транспортного средства и застрял в размытом дождями грунтовом покрытии дороги», – рассказали в ведомстве.
Сотрудники «КРЫМ-СПАС« эвакуировали туристов в расположение Судакского аварийно-спасательного отряда. Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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