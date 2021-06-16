Общество
В Крыму рванули собирать каперсы
В восточном Крыму началось цветение кустов каперсника, занесенных в Красную книгу региона.
Дивными цветами можно не только любоваться, но и использовать их в кулинарии, а также в народной медицине.
Сами по себе каперсы — это нераспустившиеся бутоны кустарника под названием каперсник, который растет на каменистых склонах восточного Крыма, а также под Севастополем.
Каперсы - популярная пряность и приправа. А еще бутоны и плоды каперсника собирают и маринуют. В таком виде они используются как ингредиенты для различных блюд. Рецептов в виртуальном пространстве можно найти множество. Главное — не переборщить, так как деликатес может перебить вкус других продуктов.
Каперсы используют во многих странах, правда, чаще всего применяют их в кухне средиземноморских стран. Кстати, в ход идут не только нераспустившиеся бутоны, но и плоды каперсников, правда, они не такие пикантные и ценные.
Деликатес считается очень полезным, так как в его составе витамины В, А, С, Е. Кроме того, это сильный природный антиоксидант. Также в народной медицине считают, что каперсы улучшают кровообращение.
А вот в официальной медицине цветы каперсника не используют, рассказал ForPost кандидат фармацевтических наук, заведующий лабораторией фитореабилитации человека Никитского ботанического сада Фархад Меликов.
«Охотников», отправившихся на поиски деликатесов, Мелихов просит бережно относиться к самим растениям. Не стоит забывать, что это краснокнижники. «Плоды каперсов собирать нужно, а вот сами растения беречь, потому как они не так широко распространены в Крыму», — предупредил ученый.
В тексте использованы материалы: Форпост
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