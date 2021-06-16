В Крыму из-за непогоды снижают цены на жилье для туристов

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В Крыму из-за погодных условий владельцы отелей и гостиниц за последнюю неделю снизили цены на посуточную аренду.

Об этом сообщает российский сервис по бронированию жилья для отдыха TVIL.RU.

Согласно данным сервиса, сильнее всего цены на жилье в период с 7 по 11 июня упали в селе Морское – на 24%, а самое минимальное снижение цен в селе Песчаном – 11%. Список с населенными пунктами, в которых существенно снизились цены, выглядит следующим образом:

- Морское, 24%

- Межводное, 21%

- Село Мысовое, 21%

- Симферополь, 18%

- Село Веселое, 16%

- Песчаное, 11%.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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