Курорт
В Крыму из-за непогоды снижают цены на жилье для туристов
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В Крыму из-за погодных условий владельцы отелей и гостиниц за последнюю неделю снизили цены на посуточную аренду.
Об этом сообщает российский сервис по бронированию жилья для отдыха TVIL.RU.
Согласно данным сервиса, сильнее всего цены на жилье в период с 7 по 11 июня упали в селе Морское – на 24%, а самое минимальное снижение цен в селе Песчаном – 11%. Список с населенными пунктами, в которых существенно снизились цены, выглядит следующим образом:
- Морское, 24%
- Межводное, 21%
- Село Мысовое, 21%
- Симферополь, 18%
- Село Веселое, 16%
- Песчаное, 11%.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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