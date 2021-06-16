Власть
В крымских сосисках обнаружили что-то лишнее
При исследовании в лаборатории образца продукции «Сосиски «Молочные» категории Б», выработанной ООО «Дочерняя компания «Мегатрейд-Юг» (Сакский молокозавод), установлен факт фальсификации.
Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Управлением отозвана декларация, гарантирующая соответствие продукта нормам ЕАЭС. Выдано предписание о приостановке реализации продукции и разработке программы мероприятий по предотвращению вреда и обеспечению качества и безопасности продукции.
Нарушителя привлекли к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст.14.43 КоАП РФ (нарушение технических регламентов).
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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