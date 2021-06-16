Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Ялта в антилидерах: заболеваемость COVID-19 в городе значительно выросла ● Критическая точка: в Крыму снова увеличивают число коек под COVID ● Константинов неожиданно решил, что ситуация с коронавирусом в Крыму напряженная ● Аксенов снова демонстрирует готовность рискнуть людьми ради пиара ● Роспотребнадзор требует ужесточить ограничения по COVID-19 Крыму
В Крым хотят пускать туристов только после полной вакцинации против ковида
фото © ria.ru
Крыму необходимо увеличить темпы вакцинации против коронавируса минимум в 2 раза.
Глава РК Сергей Аксенов поручил к началу туристического сезона привить не менее 800 тысяч человек. Уже середина июня, но вакцину получили всего 265 тысяч человек, из них только 198 тысяч получили вторую дозу.
Для того, чтобы в республике сформировалась устойчивая иммунная прослойка, необходимо вакцинировать минимум 909 тысяч крымчан.
Чиновники сетуют, что жители полуострова не спешат ставить прививку, и вместе с тем признают: привиться сегодня в РК можно только «Спутником V», да и эта вакцина поступила на сегодняшний день в количестве, не превышающем 400 тысяч доз.
Ученые КФУ заявляют: если в течение ближайшего месяца не удастся привить 15% – 20% населения, то к осени больницы будут переполнены пациентами с тяжелой формой ковида.
Кроме того, проректор КФУ Анатолий Кубышкин предложил пускать в Крым только привитых туристов: «Не хочешь вакцинироваться – сиди на даче», – заявил он, отмечая, что такое требование можно ввести в середине июля.
В тексте использованы материалы: Новый день
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