В Крым хотят пускать туристов только после полной вакцинации против ковида

фото © ria.ru

Крыму необходимо увеличить темпы вакцинации против коронавируса минимум в 2 раза.

Глава РК Сергей Аксенов поручил к началу туристического сезона привить не менее 800 тысяч человек. Уже середина июня, но вакцину получили всего 265 тысяч человек, из них только 198 тысяч получили вторую дозу.

Для того, чтобы в республике сформировалась устойчивая иммунная прослойка, необходимо вакцинировать минимум 909 тысяч крымчан.

Чиновники сетуют, что жители полуострова не спешат ставить прививку, и вместе с тем признают: привиться сегодня в РК можно только «Спутником V», да и эта вакцина поступила на сегодняшний день в количестве, не превышающем 400 тысяч доз.

Ученые КФУ заявляют: если в течение ближайшего месяца не удастся привить 15% – 20% населения, то к осени больницы будут переполнены пациентами с тяжелой формой ковида.

Кроме того, проректор КФУ Анатолий Кубышкин предложил пускать в Крым только привитых туристов: «Не хочешь вакцинироваться – сиди на даче», – заявил он, отмечая, что такое требование можно ввести в середине июля.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ростуризм заявил о перегруженности Черноморского побережья. Все Черноморское побережье максимально загружено отдыхающими, а местами перегружено.

За два года стоимость отдыха на курортах Крыма значительно выросла. Аналитики сравнили цены на основных курортах Крыма в 2021 году с 2019-м в самом дорогом, среднем и экономическом сегментах.

Россиянин высмеял критикующих Крым приезжих. Россиянин, арендовавший квартиру для отдыха в Севастополе, снял ироничное видео о ее достоинствах.

Эксперт надавал советов как Крыму принять миллионы отдыхающих. Из-за закрытия основных туристических направлений Крым в этом году может столкнуться с большим притоком туристов, при этом местная инфраструктура не вполне готова к ожидаемому потоку.