В Керчи нашли останки офицера, написавшего свое имя на котелке

Во время разведочных работ были обнаружены останки бойца Красной Армии.

Об этом рассказал руководитель поискового объединения «Крымский Рубеж» ДОСААФ России Александр Ефанов.

«При нем был плечевой ремень от портупеи, остатки сапог, три копейки 1934 года выпуска, котелок, — перечислил Александр Ефанов. — В нагрудном кармане он носил медальон-«смертник», мы надеялись, что сможем узнать имя».

Однако медальон не оправдал ожиданий, вкладыш оказался нечитаемым, сильно поврежденным. Помог котелок - на нем были нацарапаны рисунки: роза и птица, похожая на гуся. А самое главное — надпись. Буквы крупные, но неразборчивые, непонятно: то ли имя с фамилией, то ли одна фамилия. Поисковики, имеющие опыт в прочтении похожих надписей, прочитали надпись как «Борян (Ботян, Бытян) Гарев».

В электронной базе Минобороны РФ нашелся всего один человек с такой фамилией, пропавший без вести под Керчью. К сожалению, в документе нет имени, отчества, информации о месте призыва и родных. Известно лишь, что заместитель политрука Гарев исчез «при переправе из Керчи 15.05.1942 г.».

Фрагмент портупеи подкрепляет предположение о том, что нашелся пропавший 79 лет назад офицер. Его должность предполагала воинское звание как минимум младшего лейтенанта или лейтенанта.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Исследователи установили имена 2000 воинов, павших в Крымской войне. Исследователи Крымского федерального университета получили данные о ранее неизвестных защитниках полуострова во время Крымской войны. Специалисты уточнили места захоронения солдат и готовят к установке 15 стел с именами погибших.

Под Севастополем начнут поиски затонувшего судна. На глубину около 400 метров спустятся севастопольские подводные археологи, чтобы отыскать санитарно-транспортное судно «Белосток», затонувшее в июне 1942 году недалеко от Фиолента.

Люди заселили Крым на две тысячи лет раньше, чем думали. О древнем поселении там, где должен пройти севастопольский участок трассы «Таврида», археологи знали еще 20 лет назад, однако раскопок не проводили из-за отсутствия средств.

«Да нафиг нам этот Крым»: в 90-х Ельцин отказался купить полуостров. Окружение первого президента России Бориса Ельцина в начале 1990-х годов рассматривало возможность сделки с Киевом по присоединению Крыма к РФ в обмен на бесплатный газ для Украины.