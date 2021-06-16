В Евпатории вышел на маршрут новый трамвай, изготовленный на заводе «Уралтрансмаш».

По словам министра транспорта Крыма Евгения Исакова, всего в Евпатории курсируют 27 трамваев, до конца года подвижной состав полностью обновят. Весь подвижной состав спроектирован специально для города.

В новом трамвае есть возможность перевозить людей на инвалидных колясках и детей в детских колясках. Трамвай оборудован видеонаблюдением с сохранением данных до 30 дней. Внутри салона есть Wi-fi, разъемы для подзарядки мобильных телефонов.

Министр также подчеркнул, что в Крыму обновлено 48% подвижного состава общественного транспорта. В этом году будет обновлено еще порядка 300 единиц автобусов и троллейбусов по всему Крыму. Всего до 2023 года будет поставлено 820 единиц техники.

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