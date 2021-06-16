Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Готов ли Крым к новой вспышке коронавируса ● Молодежь в Крыму болеет COVID-19 в тяжелой форме ● В Крыму обсуждают введение радикальных мер борьбы с ковидом ● Снова рост: сводка по коронавирусу в Севастополе за сутки ● Новая волна: инфекционная больница Севастополя заполнена на 80 процентов
Сводка о новых заражениях в Крыму
фото © Новости Крыма
За 15 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 144 случая коронавирусной инфекции.
Из общего количества заболевших 125 выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2478 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 195 человек, выздоровевших за весь период - 41 867 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Молодежь в Крыму болеет COVID-19 в тяжелой форме. Министерство здравоохранения Крыма опровергло убеждение в том, что у молодых пациентов с коронавирусом болезнь протекает в легкой форме.
В Крыму обсуждают введение радикальных мер борьбы с ковидом. В связи с ростом количества заболевших коронавирусом власти Крыма обсуждают возможность введения новых ограничительных мер.
Снова рост: сводка по коронавирусу в Севастополе за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 43 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, это на 20 случаев больше, чем неделю назад.
Новая волна: инфекционная больница Севастополя заполнена на 80 процентов. Резерв коечного фонда инфекционной больницы Севастополя составляет 20%, сообщает пресс-служба правительства города.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 15 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 144 случая коронавирусной инфекции.
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