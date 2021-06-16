Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.7
воздух +21
море +18

Коронавирус в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

09:01 среда, 16 июня 2021
Сводка о новых заражениях в Крыму

фото © Новости Крыма

За 15 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 144 случая коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 125 выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2478 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 195 человек, выздоровевших за весь период - 41 867 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Молодежь в Крыму болеет COVID-19 в тяжелой форме. Министерство здравоохранения Крыма опровергло убеждение в том, что у молодых пациентов с коронавирусом болезнь протекает в легкой форме.

В Крыму обсуждают введение радикальных мер борьбы с ковидом. В связи с ростом количества заболевших коронавирусом власти Крыма обсуждают возможность введения новых ограничительных мер.

Снова рост: сводка по коронавирусу в Севастополе за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 43 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, это на 20 случаев больше, чем неделю назад.

Новая волна: инфекционная больница Севастополя заполнена на 80 процентов. Резерв коечного фонда инфекционной больницы Севастополя составляет 20%, сообщает пресс-служба правительства города.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 15 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 144 случая коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 16 июня

Какой сегодня праздник 16 июня фото

Сегодня, 16 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Происшествия
В Севастополе автомобиль таранил магазин и столб

В Севастополе автомобиль таранил магазин и столб фото

Двое пострадавших в ДТП госпитализированы.

Власть
«Регулярно гастролирует в Крыму»: суд в Вильнюсе оставил в силе запрет на въезд в Литву Киркорову

«Регулярно гастролирует в Крыму»: суд в Вильнюсе оставил в силе запрет на въезд в Литву Киркорову

Вильнюсский окружной административный суд (ВОАС) отклонил жалобу российского артиста Филиппа Киркорова, в которой он оспорил запрет на въезд в Литву.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации