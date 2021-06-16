Сильные ливни с градом: МЧС объявило Крыму штормовое предупреждение

В среду и четверг в Крыму ожидаются очень сильные дожди с градом и шквалистым ветром, сообщили в пресс-службе МЧС республики со ссылкой на региональный гидрометцентр.

«В связи с образованием циклона во второй половине дня и до конца суток 16 июня, в течение суток 17 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные дожди (более 30 мм), грозы, град, шквал 17-22 м/с», – говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможных нарушениях транспортного сообщения, а также повреждении и гибели сельскохозяйственных растений.

Жителям и гостям полуострова рекомендовано не находиться рядом с рекламными щитами, слабо укрепленными конструкциями, деревьями и линиями электропередачи: из-за сильного ветра они могут упасть на человека или причинить вред стоящим рядом автомобилям.

Также возможны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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