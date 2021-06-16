Власть
Севастопольцы пожаловались на новые ограничения при посещении Херсонеса
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То, что было можно прошлым летом, теперь запрещено.
Посещение территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» до 9 часов утра теперь доступно только для прихожан храма. Об этом сообщил житель Севастополя.
«Был сегодня утром в Херсонесе, приехал к 7 утра прогуляться и подышать свежим воздухом. Зашел на территорию без проблем, пошел гулять – ближе к морю два охранника начали кричать и идти мне навстречу. Подошел – сказали, что по территории заповедника гулять запрещено до 9:00 – пока он закрыт, можно только в храм на молитву», – рассказал местный житель.
Сотрудники охранной организации, опираясь на распоряжение администрации учреждения, попросили мужчину покинуть территорию заповедника, однако законность подобных требований у севастопольца вызвала вопросы.
«Заповедник открыт с 6 утра, а на территорию зайти нельзя. К примеру, в прошлые годы такой проблемы не было – до 8:00 разрешали даже купаться. Прошу помочь в решении данной проблемы, уверен, я не первый и не единственный, кого этот вопрос интересует», – написал горожанин.
К договоренностям, о которых написал читатель, в прошлом году пришли после серии различных переговоров. Почему администрация музея-заповедника решила ужесточить режим, – на этот вопрос она пообещала ответить после официального запроса.
Официально музей-заповедник открыт для посещения с 09:00 до 21:00, при этом допуск посетителей на территорию прекращается в 20:00. Посещение служб в Свято-Владимирском кафедральном соборе осуществляется в соответствии с расписанием богослужений.
В тексте использованы материалы: Форпост
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