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Ростуризм заявил о перегруженности Черноморского побережья
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Все Черноморское побережье максимально загружено отдыхающими, а местами перегружено.
Об этом руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила в интервью «Известиям».
«Все Черноморское побережье максимально загружено, местами перегружено. Проблема в том, что сегодня на всем юге дефицит качественных, современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение. А это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен», – заявила она.
Поэтому, по словам Догузовой, ключевая задача на ближайшие годы – кратно увеличить количество качественных, современных, круглогодичных отелей на Черном море. Рыночная конкуренция может сформировать адекватные в соотношении «цена – качество» предложения. В связи с этим один из ключевых инструментов национального проекта – льготное кредитование бизнеса на строительство и реконструкцию отелей.
«До 2024 года мы рассчитываем поддержать создание не менее 20 тыс новых современных номеров именно в курортных и рекреационных зонах. Сегодня, для сравнения, на всю страну порядка 60 тыс номеров под федеральными и международными брендами и находятся они в основном в крупных городах», – сообщила Догузова.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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