Происшествия
Россиянину в Крыму дали 11 лет колонии за убийство из ревности
Красногвардейский районный суд РК приговорил уроженца Пермского края к 11 годам 6 месяцам лишения свободы за убийство крымчанина, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
«Судом установлено, что в середине января текущего года ранее неоднократно судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с местным жителем. В ходе ссоры, возникшей из-за ревности, мужчина несколько раз ударил 58-летнего знакомого своей супруги металлической трубой по голове. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался», – уточнили в ведомстве.
Злоумышленник скрылся с места преступления и попытался уехать в Пермь, но был задержан правоохранителями.
Суд с учетом мнения прокурора приговорил мужчину к 11 годам 6 месяцам колонии особого режима.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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