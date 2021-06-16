Россия объявила о начале «боевой подготовки» призывников на полигонах Крыма

Военнослужащие весеннего призыва частей армейского корпуса Черноморского флота России приступили к занятиям по боевой подготовке на полигонах Крымского полуострова, сообщается на сайте Минобороны России.

Как указывается в сообщении, начались «полевые занятия по первичным навыкам владения штатным вооружением с выполнением стрелковых упражнений»

«Личный состав молодого пополнения участвует в занятиях по видам одиночной подготовки, в тренировках по вождению боевых машин, тактике ведения боя, а также в мероприятиях по радиационной, химической и биологической защите», – отметили в Минобороны России.

Согласно информации ведомства, плановые мероприятия боевой подготовки проходят на полигонах «Ангарский», «Перевальное» и «Казачий». В них задействовано порядка 200 военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Американский эсминец идет в Черное море. Эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием USS Laboon Военно-морских сил США направляется в Черное море.

Украинские военные учатся устанавливать мины на границе с Крымом. Украинские военные провели учения по установке минных заграждений недалеко от админграницы на севере Крыма.

Истребитель МиГ-29 рухнул в Черное море. Сразу же началась поисково-спасательная операция, которая продолжается и сейчас, отметили в минобороны Болгарии.

Украина стягивает к границе с Крымом сотни танков и артиллерию. Вооруженные силы Украины стали стягивать свои танки и артиллерию к границе с Крымом. Цель переброски неизвестна.