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Россия объявила о начале «боевой подготовки» призывников на полигонах Крыма
Военнослужащие весеннего призыва частей армейского корпуса Черноморского флота России приступили к занятиям по боевой подготовке на полигонах Крымского полуострова, сообщается на сайте Минобороны России.
Как указывается в сообщении, начались «полевые занятия по первичным навыкам владения штатным вооружением с выполнением стрелковых упражнений»
«Личный состав молодого пополнения участвует в занятиях по видам одиночной подготовки, в тренировках по вождению боевых машин, тактике ведения боя, а также в мероприятиях по радиационной, химической и биологической защите», – отметили в Минобороны России.
Согласно информации ведомства, плановые мероприятия боевой подготовки проходят на полигонах «Ангарский», «Перевальное» и «Казачий». В них задействовано порядка 200 военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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