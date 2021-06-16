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Власть

Россия объявила о начале «боевой подготовки» призывников на полигонах Крыма

12:05 среда, 16 июня 2021

Военнослужащие весеннего призыва частей армейского корпуса Черноморского флота России приступили к занятиям по боевой подготовке на полигонах Крымского полуострова, сообщается на сайте Минобороны России.

Как указывается в сообщении, начались «полевые занятия по первичным навыкам владения штатным вооружением с выполнением стрелковых упражнений»

«Личный состав молодого пополнения участвует в занятиях по видам одиночной подготовки, в тренировках по вождению боевых машин, тактике ведения боя, а также в мероприятиях по радиационной, химической и биологической защите», – отметили в Минобороны России.

Согласно информации ведомства, плановые мероприятия боевой подготовки проходят на полигонах «Ангарский», «Перевальное» и «Казачий». В них задействовано порядка 200 военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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