Роспотребнадзор требует ужесточить ограничения по COVID-19 Крыму

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Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская предложила ввести дополнительные ограничительные мероприятия из-за стремительно ухудшающейся обстановки с коронавирусом в регионе.

Об этом она заявила сегодня на заседании Общественной палаты Крыма.

«Пользуясь полномочиями, данными мне сегодня законодательством как главному государственному санитарному врачу Республики Крым и Севастополя мною вчера внесены предложения в органы власти о введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории полуострова», – сказала Пеньковская.

В частности, предложено снова ограничить работу заведений общепита в ночное время. «На период с 22.00 до 8.00 ограничивается работа кафе, ресторанов, баров, столовых, буфетов, закусочных и иных объектов общественного питания, за исключением объектов транспортной инфраструктуры, и работа указанных предприятий, работающих навынос», – уточнила Пеньковская.

Поскольку в структуре заболевших увеличивается доля молодых людей, предлагается ввести запрет на оказание услуг на базе караоке-клубов, дискотек, ночных клубов, кальянных. Продажу билетов в кинотеатры предложено сократить с 75% до 50% емкости залов. Также предложено запретить проведение развлекательных мероприятий в ТРЦ и ограничить в выходные дни работу детских и досуговых развлекательных организаций.

Кроме того, предлагается ограничить передвижение лиц старше 65 лет общественным транспортом. Также в числе предложенных мер – запрет выпускных вечеров и иных массовых мероприятий в ряде муниципалитетов Крыма.

По словам Пеньковской, такие меры вызваны недостаточными темпами вакцинации населения в регионе. Введение ограничений является «единственным рычагом», способным повлиять на темпы вакцинации населения и предотвращения распространения коронавируса, отметила она.

Ранее сегодня глава минздрава Крыма Александр Остапенко заявил о необходимости ускорить вакцинацию населения как минимум в два раза. Отмечается, что количество случаев заражения коронавирусом за неделю выросло в регионе почти на 16%. Наибольший прирост заразившихся фиксируется в Ялте, Алуште и Симферополе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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