Прогноз погоды в Крыму на среду 16 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 16 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 21, ночью около 13 градусов. Ветер южный 10 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 100 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 21, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 97 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 21, ночью около 18 градусов. Ветер юго-западный 17 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 80 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер южный 16 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 90 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 23, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северный 18 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 90 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 24, ночью около 17 градусов. Ветер южный 18 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 88 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 24, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер восточный 15 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 98 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 24, ночью около 17 градусов. Ветер восточный 17 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 93 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 16, ночью около 12 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 99 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 18, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер южный 7 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 100 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 17 до 22 градусов тепла. По городам: в Алуште - 19, в Евпатории - 20, на мысе Казантип в Азовском море - 22, в Керчи - 22, в Николаевке - 20, в Севастополе - 19, в Судаке - 19, на Тарханкуте - 20, в Феодосии - 21, в Ялте - 19 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 20, в Египте - 26, на Кипре - 23, в Одессе - 17, в Сочи - 19, в Турции - 24, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Грозы с ливнями и градом накроют Крым. В Крым вернулась непогода: в ближайшие два дня на полуострове ожидаются грозы, ливни и град.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 14 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 14 июня.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 13 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 13 июня.

Калининград и Москва обогнали Крым по температуре воды. Глава Гидрометцентра Вильфанд: Калининград и Москва обогнали Крым по температуре воды.