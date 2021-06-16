Происшествия
Полицейские Ялты задержали распространителя экстази
Серьезный срок грозит ялтинцу за распространение «клубного наркотика» – экстази.
Об этом сообщили в УМВД РФ по Ялте.
«Сотрудниками полиции была получена информация о возможной причастности местного жителя к незаконному сбыту запрещенных веществ. В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ялтинского подразделения по контролю за оборотом наркотиков, эти сведения подтвердились», – рассказали стражи порядка.
По их информации, оперативники изъяли на одной из городских улиц семь свертков порошкообразного вещества белого цвета. «Лабораторным исследованием было установлено, что субстанция массой 3,63 г содержит в своем составе наркотическое средство МДМА – экстази», – уточнили правоохранители, которые в ходе следствия выяснили, что запрещенное вещество принадлежит 19-летнему жителю Ялты. Полицейские установили, что молодой человек приобрел этот порошок через закладку и распределил в тайники с целью сбыта бесконтактным способом через интернет.
В управлении МВД отметили, что следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ, которая за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в крупном размере, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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