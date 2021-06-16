Опасные качели замечены в парке в центре Симферополя

Жители Симферополя обратили внимание на опасные качели-скамейку в Екатерининском саду.

Об этом горожане сообщили в официальной группе администрации Симферополя в «ВК».

На фото заметно, что одно из звеньев цепи, удерживающей сидение, разогнулось. «Дети падают с качели», - пишут в группе.

В администрации сообщили, что направили информацию в Единую дежурно-диспетчерскую службу города для передачи по компетенции и принятия мер, а также призвали горожан в случае аварийной или иной опасной ситуации обращаться по телефонам: 60-49-09, +7 978 9443959, +7 918 0300112.

Напомним, ранее сообщалось про опасные качели в сквере в районе гостиницы «Москва». В администрации ответили, что работы по благоустройству сквера еще не приняты, а информация о качелях передана подрядчику для устранения замечаний.

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