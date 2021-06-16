Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях в Крыму ● Готов ли Крым к новой вспышке коронавируса ● Молодежь в Крыму болеет COVID-19 в тяжелой форме ● В Крыму обсуждают введение радикальных мер борьбы с ковидом ● Снова рост: сводка по коронавирусу в Севастополе за сутки
Около 10 процентов крымчан получили первый компонент вакцины от короновируса
фото © RT
Второй компонент вакцины уже получили 197 897 тысяч крымчан.
Минздрав Крыма напоминает о проведении в республике вакцинации против коронавируса.
Запись на вакцинацию в стационарных пунктах проводится по телефону в регистратурах медицинских организаций, проводящих вакцинацию, через WhatsApp-приемные учреждений, а также через портал госуслуг.
Для проведения вакцинации необходим паспорт гражданина РФ, а также СНИЛС или полис ОМС.
На сегодняшний день против новой коронавирусной инфекции в Республике Крым привито 265 183 человека, из них 197 897 получили второй компонент вакцины. В целях формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 60% населения полуострова — 909 515 жителей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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