Около 10 процентов крымчан получили первый компонент вакцины от короновируса

фото © RT

Второй компонент вакцины уже получили 197 897 тысяч крымчан.

Минздрав Крыма напоминает о проведении в республике вакцинации против коронавируса.

Запись на вакцинацию в стационарных пунктах проводится по телефону в регистратурах медицинских организаций, проводящих вакцинацию, через WhatsApp-приемные учреждений, а также через портал госуслуг.

Для проведения вакцинации необходим паспорт гражданина РФ, а также СНИЛС или полис ОМС.

На сегодняшний день против новой коронавирусной инфекции в Республике Крым привито 265 183 человека, из них 197 897 получили второй компонент вакцины. В целях формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 60% населения полуострова — 909 515 жителей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Готов ли Крым к новой вспышке коронавируса. В республике готовы к вспышке заболеваемости коронавирусом, учитывая, что уже сейчас отмечается рост заболеваемости COVID-19.

Молодежь в Крыму болеет COVID-19 в тяжелой форме. Министерство здравоохранения Крыма опровергло убеждение в том, что у молодых пациентов с коронавирусом болезнь протекает в легкой форме.

В Крыму обсуждают введение радикальных мер борьбы с ковидом. В связи с ростом количества заболевших коронавирусом власти Крыма обсуждают возможность введения новых ограничительных мер.

Снова рост: сводка по коронавирусу в Севастополе за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 43 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, это на 20 случаев больше, чем неделю назад.