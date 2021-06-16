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Власть

Обязательный техосмотр для получения ОСАГО отменен

14:24 среда, 16 июня 2021

Госдума освободила автовладельцев от необходимости предоставлять при оформлении полиса ОСАГО диагностическую карту — документ о прохождении техосмотра.

Законопроект принят в третьем, окончательном чтении, нововведение вступит в силу с 22 августа 2021 года, сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что поправки согласованы с Минтрансом, Минфином, Центробанком, МВД и поддержаны правительством. По словам одного из авторов инициативы, единоросса Алексея Изотова, все выданные до 1 февраля диагностические карты автоматически продлены до 1 октября 2021 года. Однако после этой даты у россиян могут возникнуть проблемы с прохождением техосмотра из-за сокращения числа станций техобслуживания.

Недавно сообщалось, что ГИБДД предложила сделать техосмотр для легковых автомобилей, не участвующих в перевозках пассажиров и грузов, добровольным.

Напомним, ранее президент Владимир Путин подписал указ о том, как должен проводиться контроль и надзор за проведением техосмотра транспортных средств.

В тексте использованы материалы: Форпост

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