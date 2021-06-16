Общество
На Крым надвигается «библейский потоп»
фото © Новости Крыма
Буквально через несколько часов и на целые сутки Крымский полуостров попадет под удар сильнейших дождей.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.
По словам синоптика, активный циклонический вихрь надвигается на Крым со стороны Кубани и уже сегодня поздно вечером накроет Керчь.
«А 17 июня Крым затопит настоящими тропическими ливнями: по моим оценкам, в Керчи выпадет 73 мм осадков, в Феодосии – 43 мм, днем все это в максимальной фазе дойдет до Симферополя – 74 мм. Если обобщить, это семь ведер на каждый квадратный метр улиц, 130% месячной нормы. Я думаю, что ливневки справляться не будут. Поэтому завтра будет очень сложная ситуация», - предупредил Тишковец.
Мощные ливни будут также сопровождаться грозами и сильным ветром, порывами до 20-25 м/с. Такая погода для выхода в горы или в море не просто неудобна, но по-настоящему опасна, напомнил специалист.
«Если оценивать, насколько это мощный ливень, для ориентира скажу: для Симферополя суточный рекорд июня составляет 101 мм, это было в далеком 1940 году. В этот раз выпадет до 74, это объем рекорда. В такой ситуации и жителям полуострова, и отдыхающим нужно быть предельно осторожными. Это реально опасно», - подчеркнул эксперт «Фобоса».
В последующие после бури сутки осадки будут носить локальный характер, а к выходным уже усилится влияние антициклона, который начнет вытеснять «поля дождевой облачности».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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