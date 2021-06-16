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Происшествия

Мотоциклистка из Москвы разбилась насмерть под Симферополем

10:42 среда, 16 июня 2021
Мотоциклистка из Москвы разбилась насмерть под Симферополем

фото © Pixabay

Полицейские проводят проверку по факту гибели мотоциклистки в ДТП, произошедшем в Симферопольском районе Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«15 июня около 18.30 на автотрассе Симферополь – Евпатория в районе села Школьное водитель мотоцикла, по предварительным данным, не справилась с управлением на скользкой дороге, допустила опрокидывание транспортного средства и, выехав за пределы проезжей части, ударилась о дорожное ограждение», – пояснили в ведомстве.

30-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

По результатам проверки будут приняты процессуальные решения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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