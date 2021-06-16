Крымские города лидируют по росту цен на курортах

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Крымские города лидируют среди российских курортов по росту цен.

Аналитики национального туроператора «Алеан» проанализировали цены в экономическом, среднем и премиальном сегментах основных курортов в 2019 и 2021 годах.

Оказалось, что туры на июль и в август в Сочи подорожали за 2 года соответственно на 72% и 75%. В Ялте – на 68% и на 84%. Но больше всего стоимость отдыха в августе в высшем ценовом сегменте выросла на Восточном берегу Крыма – в Феодосии, Коктебеле, Судаке – на 87%.

В среднем сегменте самый большой рост отмечен в Ялте и Сочи – на 20%.

А по росту цены в эконом-сегменте лидирует опять же Ялта – плюс 20%.

В целом, средний чек недельного тура с перелетом и проживанием в Крыму в июле составляет 47,4 тысячи рублей на человека, а в августе – 51,5 тысячи рублей, отмечает «Российская газета» со ссылкой на исследование. В Сочи отдых в июле в среднем обойдется в 38,4 тысячи рублей, в августе – в 37,6 тысячи рублей, в Геленджике – в 47,7 и 49,6 тысячи рублей соответственно. Дороже всего из пляжных направлений Анапа. В июле средний чек тура на этот курорт составляет 50,8 тысячи рублей, в августе – 53,2 тысячи рублей на человека.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

За два года стоимость отдыха на курортах Крыма значительно выросла. Аналитики сравнили цены на основных курортах Крыма в 2021 году с 2019-м в самом дорогом, среднем и экономическом сегментах.

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