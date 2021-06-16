Странности
Крымчанка украла у родных 2,5 тонны лаванды и скрылась в Питере
Полицейские задержали 27-летнюю крымчанку, которая украла урожай лаванды у своих родственников, продала его и сбежала в Санкт-Петербург.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
По информации ведомства, о преступлении сообщил 21-летний симферополец. Он, его отец и сестра держат бизнес по выращиванию и реализации пряных растений. Приехав в очередной раз на свои поля вместе с отцом, молодой человек обнаружил, что лаванда на их частных угодьях скошена. Пропал урожай весом 2,5 тонны на сумму порядка 300 тысяч рублей.
По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали старшую сестру потерпевшего, которая является соучредительницей общего семейного бизнеса.
Не поставив в известность своих партнеров, женщина собрала урожай и продала третьим лицами. Присвоив деньги, она переехала жить в Санкт-Петербург, где ее задержали крымские оперативники.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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