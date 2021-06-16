Крымчанину грозит пять лет за охотничий обрез

Полицейские в Алуште задержали местного жителя по подозрению в хранении и изготовлении оружия.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«Оперуполномоченные уголовного розыска в ходе осмотра места жительства подозреваемого, в хозяйственной постройке, расположенной во дворе дома был обнаружен и изъят предмет, похожий на обрез охотничьего ружья», – говорится в сообщении.

По словам мужчины, составные части мелкокалиберной винтовки он нашел в 2014 году в лесном массиве Алушты. Позже подозреваемый передал оружие в обрез.

Возбуждены уголовные дела за незаконное хранение и изготовление оружия.

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Россиянину в Крыму дали 11 лет колонии за убийство из ревности. Красногвардейский районный суд РК приговорил уроженца Пермского края к 11 годам 6 месяцам лишения свободы за убийство крымчанина, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

В Севастополье прокуратура обнаружила «скрытые доходы» у 10 чиновников. В прокуратуре Севастополя утверждают, что в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города выявили 10 чиновников, которые недостоверно указали сведения о доходах в декларациях.

В крымских сосисках обнаружили что-то лишнее. При исследовании в лаборатории образца продукции «Сосиски «Молочные» категории Б», выработанной ООО «Дочерняя компания «Мегатрейд-Юг» (Сакский молокозавод), установлен факт фальсификации.

Крымчанин сжег траурный венок в Вечном огне, его будут судить. Сакская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении обвиняемого в вандализме местного жителя, осквернившего памятный знак в честь погибших в годы Второй мировой войны.