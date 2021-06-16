Происшествия
Крымчанину грозит пять лет за охотничий обрез
Полицейские в Алуште задержали местного жителя по подозрению в хранении и изготовлении оружия.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
«Оперуполномоченные уголовного розыска в ходе осмотра места жительства подозреваемого, в хозяйственной постройке, расположенной во дворе дома был обнаружен и изъят предмет, похожий на обрез охотничьего ружья», – говорится в сообщении.
По словам мужчины, составные части мелкокалиберной винтовки он нашел в 2014 году в лесном массиве Алушты. Позже подозреваемый передал оружие в обрез.
Возбуждены уголовные дела за незаконное хранение и изготовление оружия.
Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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