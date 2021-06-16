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Происшествия

Крымчанину грозит пять лет за охотничий обрез

16:54 среда, 16 июня 2021
Алушта

Полицейские в Алуште задержали местного жителя по подозрению в хранении и изготовлении оружия.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«Оперуполномоченные уголовного розыска в ходе осмотра места жительства подозреваемого, в хозяйственной постройке, расположенной во дворе дома был обнаружен и изъят предмет, похожий на обрез охотничьего ружья», – говорится в сообщении.

По словам мужчины, составные части мелкокалиберной винтовки он нашел в 2014 году в лесном массиве Алушты. Позже подозреваемый передал оружие в обрез.

Возбуждены уголовные дела за незаконное хранение и изготовление оружия.

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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