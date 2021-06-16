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Происшествия

Крымчанин сжег траурный венок в Вечном огне, его будут судить

07:04 среда, 16 июня 2021
Саки

Сакская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении обвиняемого в вандализме местного жителя, осквернившего памятный знак в честь погибших в годы Второй мировой войны.

«Обвиняемый, будучи в состоянии наркотического опьянения, действуя из хулиганских побуждений, сжег траурный венок, бросив его на факел Вечного огня», – говорится в сообщении.

Инцидент произошел 14 декабря у памятного знака в честь воинов-односельчан, установленного в центральном парке города Саки. Правонарушитель обвиняется в вандализме. В соответствии с соответствующей статьей Уголовного кодекса России ему грозит штраф, трехмесячный арест либо до одного года исправительных работ.

Дело направлено в Сакский районный суд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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