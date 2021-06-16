Крымчанин сжег траурный венок в Вечном огне, его будут судить

Сакская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении обвиняемого в вандализме местного жителя, осквернившего памятный знак в честь погибших в годы Второй мировой войны.

«Обвиняемый, будучи в состоянии наркотического опьянения, действуя из хулиганских побуждений, сжег траурный венок, бросив его на факел Вечного огня», – говорится в сообщении.

Инцидент произошел 14 декабря у памятного знака в честь воинов-односельчан, установленного в центральном парке города Саки. Правонарушитель обвиняется в вандализме. В соответствии с соответствующей статьей Уголовного кодекса России ему грозит штраф, трехмесячный арест либо до одного года исправительных работ.

Дело направлено в Сакский районный суд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прокуратура через суд закрывает севастопольский зоопарк. Об итогах работы Прокуратуры Севастополя телеканал НТС рассказывает в программе «Прокурорский надзор».

В Украине задержали сотрудника «Черноморнефтегаза». В Украине пограничниками задержан сотрудник крымского предприятия «Черноморнефтегаз».

В Крыму в гаражном кооперативе открыли ритуальный магазин и СТО. Специалисты Госкомрегистра в ходе внеплановой проверки выявили на территории гаражного кооператива целый ряд незаконных магазинов и различных сервисов.

Девять состоявших на учете у нарколога севастопольцев управляли автомобилями. Прокуратурой предъявлены в суд исковые заявления о запрете управлять транспортными средствами лицам, состоящим на учете у врача психиатра-нарколога.