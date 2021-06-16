Крымчанин проведет пять суток под арестом за отказ подчиниться пограничнику

Феодосийский городской суд приговорил местного жителя к пяти суткам административного ареста за неповиновение законному требованию сотрудника Пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

Как сообщила пресс-служба суда, 12 июня мужчина незаконно ловил рыбу на пирсе в районе устья реки Байбуга в Феодосии.

«При проверке законности добычи водных биологических ресурсов во внутренних водах РФ сотрудниками ПУ ФСБ по Республике Крым обнаружен мужчина, осуществляющий любительское рыболовство с применением спиннинговой снасти с крючками, который игнорировал законные требования сотрудников ФСБ о прекращении совершения противоправного деяния, отказался представиться и предъявить документ, удостоверяющий личность. Затем феодосиец собрал орудия противоправной деятельности и попытался скрыться с места совершения правонарушения», – говорится в сообщении.

В суде отметили, что пограничник попытался задержать мужчину и вновь потребовал представиться, предъявить документы и оставаться на месте. Однако феодосиец проигнорировал законные требования и скрылся с места правонарушения. Его местонахождение было установлено только на следующий день, 13 июня.

«В судебном заседании нарушитель свою вину признал, в содеянном раскаивался, свои действия пояснить не смог, – уточнили в суде. – При максимальном сроке административного ареста в 15 суток, суд постановил назначить феодосийцу более мягкое административное наказание в виде административного ареста продолжительностью 5 суток. Постановление суда не вступило в законную силу».

Действия мужчины квалифицированы судом как неповиновение законному требованию сотрудника органов Федеральной службы безопасности в связи с исполнением им своих служебных обязанностей, а также воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей. При вынесении решения суд учел, что имеются смягчающие обстоятельства и отсутствуют отягчающие.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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