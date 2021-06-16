Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Константинов неожиданно решил, что ситуация с коронавирусом в Крыму напряженная ● Аксенов снова демонстрирует готовность рискнуть людьми ради пиара ● Роспотребнадзор требует ужесточить ограничения по COVID-19 Крыму ● Около 10 процентов крымчан получили первый компонент вакцины от короновируса ● Сводка о новых заражениях в Крыму
Критическая точка: в Крыму снова увеличивают число коек под COVID
фото © Новости Крыма
В Республике Крым снова начинается нехватка коек, выделенных под пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
Об этом на заседании Общественной палаты Республики Крым заявил замминистра здравоохранения региона Антон Лясковский.
«Мы действительно подошли к критической точке: того количества коечного фонда, которое у нас подготовлено, в ближайшее время с учетом прироста заболеваемости может не хватить», - констатировал он.
Пока что, по словам чиновника, ковидные госпитали возвращают сокращенный ранее коечный фонд, однако, если тенденция к росту заболеваемости не изменится, его также может не хватить.
«В настоящее время мы пока расширяем коечную мощность тех учреждений, которые задействованы, но если ситуация будет продолжаться с той же прогрессией, то нам придется ограничивать плановую помощь и плановую госпитализацию и общепрофильные стационары переводить под новых пациентов с COVID-19, как мы это делали осенью и в начале зимы этого года. Это крайне нежелательно», - признал Лясковский.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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