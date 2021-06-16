Константинов неожиданно решил, что ситуация с коронавирусом в Крыму напряженная

фото © lb.ua

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал «напряженной» ситуацию с пандемией коронавируса на полуострове.

«Мы оцениваем (текущую ситуацию с новой коронавирусной инфекцией), как напряженную. Потому что количество в 100 заболевших для нас в Крыму – это некомфортная цифра, плохая. Пытались ее снизить, но она застряла. Сейчас мы имеем немного выше – около 120-140 человек в сутки. Это очень плохо, мы опять начинаем систему напрягать, опять нужно усиление», – цитирует Константинова агентство ТАСС.

Он также раскритиковал темпы вакцинации от коронавируса, которая проходит в Крыму.

«На мой взгляд, это сегодня самая главная наша задача, над которой надо работать. Пока на эту минуту действуют методы и меры убеждения, но на региональном уровне нужно ужесточать эти мероприятия. Потому что очевидно, что не до конца все понимают свою персональную ответственность в деле распространения самого коронавируса, не понимая его природы, последствий», – сказал спикер крымского парламента.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов вспомнил о «лихих девяностых». Губернатор Крыма заявил, что «Россия прошла трудный путь за годы после принятия декларации о суверенитете».

Поклонская думает, что пригласила Грету Тунберг в Форос. Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская пригласила эко-активистку Грету Тунбрег в Крым, а именно – в Форосский парк.

Любитель слов-паразитов Аксенов возглавит совет по русскому языку. Крымские власти в данном случае решили на самом деле крепко взяться за чистоту речи.

Путин разрешил крымчанам с украинским паспортом занимать госдолжности. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий крымчанам без ограничений занимать государственные должности.