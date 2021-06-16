Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов снова демонстрирует готовность рискнуть людьми ради пиара ● Роспотребнадзор требует ужесточить ограничения по COVID-19 Крыму ● Около 10 процентов крымчан получили первый компонент вакцины от короновируса ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Готов ли Крым к новой вспышке коронавируса
Константинов неожиданно решил, что ситуация с коронавирусом в Крыму напряженная
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Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал «напряженной» ситуацию с пандемией коронавируса на полуострове.
«Мы оцениваем (текущую ситуацию с новой коронавирусной инфекцией), как напряженную. Потому что количество в 100 заболевших для нас в Крыму – это некомфортная цифра, плохая. Пытались ее снизить, но она застряла. Сейчас мы имеем немного выше – около 120-140 человек в сутки. Это очень плохо, мы опять начинаем систему напрягать, опять нужно усиление», – цитирует Константинова агентство ТАСС.
Он также раскритиковал темпы вакцинации от коронавируса, которая проходит в Крыму.
«На мой взгляд, это сегодня самая главная наша задача, над которой надо работать. Пока на эту минуту действуют методы и меры убеждения, но на региональном уровне нужно ужесточать эти мероприятия. Потому что очевидно, что не до конца все понимают свою персональную ответственность в деле распространения самого коронавируса, не понимая его природы, последствий», – сказал спикер крымского парламента.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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Константинов неожиданно решил, что ситуация с коронавирусом в Крыму напряженная
Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал «напряженной» ситуацию с пандемией коронавируса на полуострове.
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