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Коронавирус в Крыму

Константинов неожиданно решил, что ситуация с коронавирусом в Крыму напряженная

17:17 среда, 16 июня 2021
Константинов неожиданно решил, что ситуация с коронавирусом в Крыму напряженная

фото © lb.ua

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал «напряженной» ситуацию с пандемией коронавируса на полуострове.

«Мы оцениваем (текущую ситуацию с новой коронавирусной инфекцией), как напряженную. Потому что количество в 100 заболевших для нас в Крыму – это некомфортная цифра, плохая. Пытались ее снизить, но она застряла. Сейчас мы имеем немного выше – около 120-140 человек в сутки. Это очень плохо, мы опять начинаем систему напрягать, опять нужно усиление», – цитирует Константинова агентство ТАСС.

Он также раскритиковал темпы вакцинации от коронавируса, которая проходит в Крыму.

«На мой взгляд, это сегодня самая главная наша задача, над которой надо работать. Пока на эту минуту действуют методы и меры убеждения, но на региональном уровне нужно ужесточать эти мероприятия. Потому что очевидно, что не до конца все понимают свою персональную ответственность в деле распространения самого коронавируса, не понимая его природы, последствий», – сказал спикер крымского парламента.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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Константинов неожиданно решил, что ситуация с коронавирусом в Крыму напряженная

Константинов неожиданно решил, что ситуация с коронавирусом в Крыму напряженная

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал «напряженной» ситуацию с пандемией коронавируса на полуострове.

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