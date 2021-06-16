Китай выкупил в Крыму все куриные лапки и головы

Китай выкупил годовой объем производимых в Крыму куриных субпродуктов: лапок, шей и голов.

Об этом сообщила врио директора Южного регионального центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая.

«Полуфабрикаты и продукты птицеводства, а именно куриные лапки, шеи и головы, в большом объеме на постоянной основе идут в Китай. И на год вперед выкуплены куриные субпродукты у крымских производителей, – рассказала она. – Уже идут поставки».

Слуцкая уточнила, что эти продукты птицеводства производителей со всей России традиционно пользуются спросом у китайских покупателей. Однако товар должен быть высшей категории. В частности, куриные лапки – без желтых или синих пятен и с коготками. В этом, по словам Слуцкой, крымская продукция отличается премиальным качеством.

«Безусловно, мы можем говорить, что это направление, то есть крымская пищевая промышленность, объективно высокого качества, и поэтому она конкурентоспособна. Мы сохранили традиции и качество, которые у нас были наработаны и преумножаем их. Наша молочная продукция отличается высоким качеством, и, например, у нашего сухого молока также есть перспективы выхода на рынок Китая», – добавила Слуцкая.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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