Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.7
воздух +18
море +19

Власть

Китай выкупил в Крыму все куриные лапки и головы

18:24 среда, 16 июня 2021

Китай выкупил годовой объем производимых в Крыму куриных субпродуктов: лапок, шей и голов.

Об этом сообщила врио директора Южного регионального центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая.

«Полуфабрикаты и продукты птицеводства, а именно куриные лапки, шеи и головы, в большом объеме на постоянной основе идут в Китай. И на год вперед выкуплены куриные субпродукты у крымских производителей, – рассказала она. – Уже идут поставки».

Слуцкая уточнила, что эти продукты птицеводства производителей со всей России традиционно пользуются спросом у китайских покупателей. Однако товар должен быть высшей категории. В частности, куриные лапки – без желтых или синих пятен и с коготками. В этом, по словам Слуцкой, крымская продукция отличается премиальным качеством.

«Безусловно, мы можем говорить, что это направление, то есть крымская пищевая промышленность, объективно высокого качества, и поэтому она конкурентоспособна. Мы сохранили традиции и качество, которые у нас были наработаны и преумножаем их. Наша молочная продукция отличается высоким качеством, и, например, у нашего сухого молока также есть перспективы выхода на рынок Китая», – добавила Слуцкая.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымские фермеры получили торговые места в Симферополе. В крымской столице реализуется проект по строительству нестационарных торговых объектов в спальных районах. В частности, 14 крымским фермерам выделено 33 торговых места для сбыта сельхозпродукции в Симферополе.

Нужна ли Крыму картошка из Беларуси. В Крыму нет дефицита картофеля, а цены на него остаются на прежнем уровне.

Тысячи пчел погибли после обработки крымских полей химикатами. В селе Михайловка Нижнегорского района, что на северо-востоке Крыма, наблюдается массовая гибель пчел. Пчеловоды не знали о том, что цветущие поля обработаны пестицидами, и не успели спасти насекомых.

В Крыму назвали самые «нитратные» фрукты и овощи. Слишком крупные для своего вида овощи и фрукты с гладкой и блестящей поверхностью, а также продукты «не по сезону» могут содержать большое количество нитратов, употребление которых может привести к отравлению.

Странности
«А ну пошла!»: торговцы выгнали блогерш с рынка в Севастополе

«А ну пошла!»: торговцы выгнали блогерш с рынка в Севастополе

«Мы с деньгами, а нас не любят!» - возмутились девушки на Центральном рынке.

Водный кризис
В Украине прокомментировали состояние дамбы на Северо-Крымском канале

В Украине прокомментировали состояние дамбы на Северо-Крымском канале

Временная дамба на 91 км Северо-Крымского канала, которая блокирует доступ воды на полуостров, находится в удовлетворительном состоянии, сообщили агентству УНН в Государственном агентстве водных ресурсов Украины.

Сюжет
Водный кризис

Водный кризис

Водоснабжение Крыма под угрозой

Коронавирус в Крыму
Критическая точка: в Крыму снова увеличивают число коек под COVID

Критическая точка: в Крыму снова увеличивают число коек под COVID

В Республике Крым снова начинается нехватка коек, выделенных под пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации