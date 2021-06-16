Канатную дорогу на Ай-Петри снова закрыли на санобработку

Администрация канатной дороги «Мисхор-Ай-Петри» сообщает, что в среду, 16 июня, приостанавливается перевозка пассажиров.

«Канатная дорога «Мисхор-Ай-Петри» приостанавливает свою работу в связи с профилактикой коронавирусной инфекции, в целях санитарной обработки станций, вагонов, служебных помещений специализированной организацией», – сказано в сообщении.

Накануне канатная дорога на Ай-Петри приостанавливала работу из-за непогоды. В начале июня канатная дорога также приостанавливала работу в связи с профилактикой коронавирусной инфекции.

Канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» – популярный туристический объект. В 2013 году на канатной дороге заменили несущий канат на новый, который был заказан в Австрии. На сайте дороги сообщается, что она внесена в книгу рекордов Гиннесса как самый длинный в Европе безопорный пролет протяженностью 1670 метров.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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