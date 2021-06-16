Готов ли Крым к новой вспышке коронавируса

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В республике готовы к вспышке заболеваемости коронавирусом, учитывая, что уже сейчас отмечается рост заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«Ситуация у нас напряженная, но она и не была простой. Тем не менее, количество выявленных случаев растет неуклонно, ни о снижении, ни о стабилизации речи не идет, и мы готовимся к не самому лучшему сценарию. Мы по прошлому году помним, что были вспышки, лавинообразное поступление пациентов, в связи с этим у нас есть резерв коек. Ситуация может ухудшиться в любой момент», - подчеркнул замминистра здравоохранения РК.

Он добавил, что исправить ситуацию может увеличение количества вакцинированных.

«У нас спрос на вакцинацию должен быть ажиотажный. Но по факту из 900 тысяч человек, которых мы должны вакцинировать, пока привиты лишь 265 тысяч. А пока мы не достигнем указанной цифры говорить о коллективном иммунитете нет смысла. Мы сделали все, чтобы люди вакцинировались: создана вся необходимая инфраструктура. Необходимо понимать, что мы не живем в стерильных условиях, поэтому есть только два варианта: человек либо вакцинируется, либо заболеет», - подчеркнул Антон Лясковский.

Сам замминистра привился еще в феврале.

«Я в феврале вакцинировался и прекрасно себя чувствую. При этом я посещал «красные зоны» и контактировал с большим количеством людей. При этом никаких побочных эффектов не было», - отметил он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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