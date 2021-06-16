Аксенов снова демонстрирует готовность рискнуть людьми ради пиара

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Пока медики грозят крымчанам и туристам новыми ковидными ограничениями в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, в Керчи готовятся к массовым мероприятиям.

Власти РК в очередной раз демонстрируют непоследовательность и готовностью рискнуть людьми ради пиара.

Глава республики Сергей Аксенов разрешил провести в Керчи массовые мероприятия: торжественную церемонию открытия отреставрированных Митридатских лестниц и факельного шествия, приуроченного к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте крымского правительства.

Акции назначены на 21 и 22 июня.

Напомним, открыть Митридатские лестницы после реконструкции, на которую потратили 695 млн рублей, планировали 8 мая. Тогда же собирались провести традиционное факельное шествие, но оба мероприятия отложили в связи с эпидемической обстановкой. Отметим, что в начале мая суточная выявляемость коронавируса в Крыму составляла около 100 человек в день, сейчас – уже 140. Поток туристов на майские праздники, хотя и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, был все же не столь большим как сейчас.

Тем не менее, тогда власти испугались массового распространения инфекции, а теперь считают: если в одном месте и в одно время соберутся 15 тысяч человек (примерно столько горожан собирались принять участие в факельном шествии), ничего страшного не произойдет.

Между тем, медики заявляют, что сегодняшний рост заболеваемости в Крыму – это последствия майских каникул, когда массовых мероприятий не проводилось, но число туристов выросло, а крымчане собирались большими компаниями, чтобы отметить праздники.

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