«А ну пошла!»: торговцы выгнали блогерш с рынка в Севастополе

фото © Злой крымчанин

«Мы с деньгами, а нас не любят!» - возмутились девушки на Центральном рынке.

В Севастополе две туристки-блогерши, приехавшие на отдых, решили отправиться на Центральный рынок, чтобы проверить местное гостеприимство. Попутно они собирались купить фрукты и сделать репортаж. Однако реакция продавцов отбила у приезжих все желание.

«Чтобы понять южный колорит, нужно обязательно прийти на рынок, что мы и сделали», — с такой фразы начинается видеорепортаж. Казалось бы, ничего противоправного россиянки не сделали, просто прогуливались по рынку, фиксировали поход на видео и озвучивали цены.

Сами девушки в ролике напирали на то, что пришли выложить за покупки деньги, однако, судя по видео, начали они все же не с фруктов, а со съемки.

Одни продавцы восприняли «репортеров» в штыки, но все же попытались разъяснить, что для съемки необходимо разрешение администрации рынка, другие попытались чуть ли не силой выпроводить гостей с камерой.

«Для съемки надо разрешение! А ну-ка, пошла вон отсюда», — не очень гостеприимно заявила продавец.

Ролик, опубликованной в социальной сети, вызвал резонанс. Видеосъемка на рынке не запрещена на законодательном уровне, а вот самостоятельно наложенное предпринимателями «табу» — это действительно нарушение прав потребителей. Поэтому одни комментаторы встали на сторону курортников, но просили не судить по недружелюбным торговцам всех крымчан.

Другие поддержали позицию продавцов, подчеркнув, что в последнее время слишком многие блогеры таким образом продвигают свой контент: «Да не собирались они ничего покупать. Они специально провоцировали скандал для своего ютуба».

Стоит отметить, что далеко не все репортажи на крымских рынках имеют такой исход. Ранее крымский видеоблогер Александр Михайленко посетил центральный рынок Ялты и пришел в шок от цен на некоторые позиции, но продавцы с ним общались вежливо и вели себя корректно.

В тексте использованы материалы: Форпост

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