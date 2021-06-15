За прошедшие выходные спасатели дважды оказывали помощь туристам в горах Крыма

В субботу на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что на тропе Голицына пгт. Новый Свет (городской округ Судак), женщина оступилась и повредила ногу, самостоятельно передвигаться не может. Требуется помощь спасателей.

К месту происшествия немедленно направилась дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 4-х человек и 1 единицы техники.По прибытии сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», с использованием вакуумной шины провели иммобилизацию поврежденной конечности. Затем на специальных носилках эвакуировали пострадавшую к автомобилю скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Кроме того, в воскресенье, в 17:05 поступила информация о том, что во время спуска с плато горы Ай-Петри, турист получил травму ноги. Требуется помощь спасателей в поиске и эвакуации пострадавшего.

К месту происшествия немедленно была направлена дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 5 человек и 1 единицы техники.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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