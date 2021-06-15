Курортный сезон
Развитие сюжета: Туристам посоветовали покупать заранее путевки в Крым в ответ на жалобу на высокие цены ● В Евпатории насчитали 146 легальных средств размещения ● Власти Ялты насчитали 250 тысяч туристов, отдохнувших на майские праздники ● Все для туристов: Севастополь готовит койки в инфекционной больнице ● Туристка пожаловалась на закрытые набережные в Крыму
За два года стоимость отдыха на курортах Крыма значительно выросла
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Аналитики сравнили цены на основных курортах Крыма в 2021 году с 2019-м в самом дорогом, среднем и экономическом сегментах.
В июле дорогой сегмент в Большой Ялте подорожал на 68%, а в августе - на 84%.
Однако лидером роста стоимости отдыха в августе в высшем ценовом сегменте стали курорты Восточного берега Крыма - Феодосия, Коктебель, Судак. Здесь цены по сравнению с 2019 годом выросли на 87%.
Стоимость отдыха в дорогом сегменте в Евпатория - на 58% в июле и на 53 % в августе. Алушта подорожала - на 48% в июле и августе.
В среднем сегменте среди пляжных курортов цены больше всего выросли также в Ялте - на 20%. Феодосия подорожала на 15%, Евпатория - на 13%, Алушта - на 12%. В нижнем ценовом сегменте больше всего цены выросли в Ялте - на 20%.
В итоге средний чек недельного тура с перелетом и проживанием (без питания) в Крыму в июле составляет 47,4 тысячи рублей на человека, а в августе - 51,5 тысячи рублей.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Эксперт надавал советов как Крыму принять миллионы отдыхающих. Из-за закрытия основных туристических направлений Крым в этом году может столкнуться с большим притоком туристов, при этом местная инфраструктура не вполне готова к ожидаемому потоку.
Туристам посоветовали покупать заранее путевки в Крым в ответ на жалобу на высокие цены. Рост цен на размещение туристов в Крыму обусловлен ажиотажным ростом спроса на летний отдых на полуострове.
В Евпатории насчитали 146 легальных средств размещения. Администрация Евпатории подготовила перечень официальных средств размещения, которые работают на территории муниципального образования.
Власти Крыма уточнили, каким отелям и гостиницам разрешено работать в этом году. В 2021 году смогут работать только отели, взявшие на себя обязательства по соблюдению требований Роспотребнадзора, сообщают в Минкурортов Крыма.
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