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Все равно простаивает: в аэропорту Крыма международную зону отдали для внутренних рейсов
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В аэропорту Симферополя предприняли меры, чтобы справиться с рекордным пассажиропотоком. При этом авиакомпании продолжают направлять заявки на открытие новых рейсов.
К данному моменту маршрутная сеть полетов аэропорта столицы Крыма уже достигла 63 направлений – максимального в современной истории показателя. Суточный трафик превышает 35 тысяч пассажиров. Планируется, что уже в июне воздушная гавань обслужит 2 млн пассажиров, тогда как ранее такой показатель достигался к июлю.
«В связи с высокой нагрузкой на инфраструктуру в условиях рекордного летнего пассажиропотока частично задействована международная зона терминала», – сообщила пресс-служба аэропорта в своем телеграм-канале.
Кроме того, были разработаны и применяются специальные алгоритмы обслуживания организованных туристических и детских групп, а также маломобильных пассажиров. Например, детские группы пропускают по так называемому «зеленому коридору», отдельно от основного потока пассажиров.
«Несмотря на рекордный трафик, авиакомпании продолжают направлять заявки на открытие новых рейсов, – рассказали в аэропорту. – Руководствуясь желанием предоставить максимально комфортные условия как авиакомпаниям, так и пассажирам, аэропорт активно сотрудничает с перевозчиками, в том числе, предоставляет им информацию о наиболее удобном для обслуживания рейсов времени в течение дня».
Аэропорт Симферополь хоть и имеет в своем названии слово «международный» фактически такие рейсы с 2014-го года не обслуживает. Все полеты в Крым не с территории России невозможны.
В тексте использованы материалы: Новый день
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