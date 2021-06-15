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Возобновляется прямое авиасообщение между Симферополем и Астраханью
С субботы, 19 июня, аэропорт Симферополя впервые с 2016 года начнет обслуживать прямые регулярные рейсы из Астрахани.
Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Направление будет обслуживать авиакомпания Nordwind. Авиарейсы будут осуществляться на самолетах Embrarer E190 раз в неделю по субботам. Время в пути составит около 2 часов. Перелеты продлятся до 30 октября.
«С начала июня аэропорт обслуживает свыше 200 рейсов в сутки, что в предыдущие годы было характерно для августа – традиционно самого оживленного по трафику месяца. Мы продолжаем получать заявки от авиакомпаний и стараемся удовлетворить их в максимально полном объеме», - рассказал коммерческий директор аэропорта Сергей Дяйкин.
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