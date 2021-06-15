Вододефицит отступает от Симферополя: водохранилища заполняются

фото © Новости Крыма

Ситуация с наполнением водохранилищ, питающих Симферополь, улучшилась: в трех водоемах запас воды увеличился на 5 миллионов кубометров.

Аянское водохранилище в начале лета было заполнено на 71%, уровень Партизанского водохранилища – более 25%, однако это почти девять миллионов кубометров. В Симферопольском водохранилище скопилось боле 6,5 миллионов кубометров воды, при том, что всего месяц назад в нем было на два миллиона меньше.

Ранее Александр Сергеев заявил, что при правильном управлении запасов воды в Крыму достаточно. Причем, и для бытовых нужд, и для сельскохозяйственных.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе планируется масштабное отключение газоснабжения. На среду, 16 июня, в Симферополе запланировано отключение газоснабжения по ряду адресов.

Построенный военными водовод в Крыму решили демонтировать. Трубопровод прожили из Белогорска в Симферополь летом прошлого года, он проработал лишь несколько месяцев.

Жители Севастополя могут отказаться от реставрации старинного жилья. Некоторые жители Севастополя, дома которых должны быть реставрированы, могут отказаться от восстановления зданий, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Президент РАН назвал запасы воды в Крыму «достаточными». Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что при правильном управлении запасов воды в Крыму достаточно.