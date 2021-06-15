Власти назвали сумму на прокорм одного человека в месяц в Крыму

фото © Пикабу

В министерстве промышленной политики Крыма назвали стоимость минимального набора продуктов питания на человека в месяц.

В Республике Крым она меньше, чем в Севастополе. По данным министерства, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания для крымчанина на конец мая составляла 5105,71 рублей, для жителя Севастополя - 5151,13 руб.

При этом, по данным ЕМИСС, аналогичный набор продуктов на Сахалине составляет 6 668,86 рублей, а в Тамбовской области - 4 382,60. В среднем по России немногим более 4953 рублей.

По данным статистики, с января стоимость набора в Крыму выросла более чем на 400 рублей, то есть увеличилась почти на 10 процентов за полгода.

При этом в минпроме РК отмечают, что темп роста потребительских цен на продовольственные товары в Республике Крым в мае 2021 года находится на уровне ЮФО. В министерстве ждя ведения экономного хозяйства рекомендуют крымчанам приобретать сельхозпродукцию на ярмарочных площадках городов и районов республики по ценам без посредников, на 15-20% ниже рыночной стоимости.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Вододефицит отступает от Симферополя: водохранилища заполняются. Ситуация с наполнением водохранилищ, питающих Симферополь, улучшилась: в трех водоемах запас воды увеличился на 5 миллионов кубометров.

Плитку для благоустройства Симферополя завезут с Урала. В Симферополе продолжаются работы по благоустройству площади им. Ленина. Власти города уже определились с поставщиком материалов.

В Симферополе планируется масштабное отключение газоснабжения. На среду, 16 июня, в Симферополе запланировано отключение газоснабжения по ряду адресов.

Построенный военными водовод в Крыму решили демонтировать. Трубопровод прожили из Белогорска в Симферополь летом прошлого года, он проработал лишь несколько месяцев.