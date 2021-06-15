Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В России заявили о новых симптомах коронавируса ● Крым возвращается к показателям осени-2020 по заболеваемости COVID-19 ● Только 60 процентов россиян одобряют прививки от коронавируса ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Резкий рост: сводка о новых заражениях в Крыму
Власти Крыма могут вернуть ограничения из-за роста числа заражений
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Количество вызовов и госпитализаций граждан с коронавирусом за последнюю неделю на полуострове значительно увеличилось.
Дальнейший рост показателей может привести к ужесточению противоэпидемиологических мер, сообщил руководитель крымского Центра медицины катастроф Сергей Олефиренко. Он отметил, что в регионе могут возобновить «антиковидные» ограничения.
«Необходимо понять, что коронавирус никуда не делся и он до этих пор представляет смертельную опасность. Если так будет и дальше, то мы можем вернуться к антиковидным ограничениям, которые у нас действовали», — сказал Олефиренко.
Сергей Олефиренко призвал крымчан вакцинироваться от коронавируса.
Всего за период пандемии в Крыму заболели 45 037 человек, выздоровели — 41 652, умерли — 1 415.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крым возвращается к показателям осени-2020 по заболеваемости COVID-19. Уровень заболеваемости коронавирусом в Республике Крым значительно вырос по сравнению с началом года.
Только 60 процентов россиян одобряют прививки от коронавируса. Более половины россиян (60%) положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса, а 17 процентов из опрошенных уже привились.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 13 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 132 случая коронавирусной инфекции.
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