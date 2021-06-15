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Коронавирус в Крыму

Власти Крыма могут вернуть ограничения из-за роста числа заражений

07:13 вторник, 15 июня 2021
Власти Крыма могут вернуть ограничения из-за роста числа заражений

фото © pixabay.com

Количество вызовов и госпитализаций граждан с коронавирусом за последнюю неделю на полуострове значительно увеличилось.

Дальнейший рост показателей может привести к ужесточению противоэпидемиологических мер, сообщил руководитель крымского Центра медицины катастроф Сергей Олефиренко. Он отметил, что в регионе могут возобновить «антиковидные» ограничения.

«Необходимо понять, что коронавирус никуда не делся и он до этих пор представляет смертельную опасность. Если так будет и дальше, то мы можем вернуться к антиковидным ограничениям, которые у нас действовали», — сказал Олефиренко.

Сергей Олефиренко призвал крымчан вакцинироваться от коронавируса.

Всего за период пандемии в Крыму заболели 45 037 человек, выздоровели — 41 652, умерли — 1 415.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым возвращается к показателям осени-2020 по заболеваемости COVID-19. Уровень заболеваемости коронавирусом в Республике Крым значительно вырос по сравнению с началом года.

Только 60 процентов россиян одобряют прививки от коронавируса. Более половины россиян (60%) положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса, а 17 процентов из опрошенных уже привились.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 13 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 132 случая коронавирусной инфекции.

Резкий рост: сводка о новых заражениях в Крыму. За 12 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 127 случаев коронавирусной инфекции.

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