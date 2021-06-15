В Украине задержали сотрудника «Черноморнефтегаза»

В Украине пограничниками задержан сотрудник крымского предприятия «Черноморнефтегаз».

Об этом сообщает прокуратура АРК в Facebook.

По информации украинских следователей, мужчина и ранее работал на предприятие и в 2014 году продолжив работать в должности инженера материально-технического ресурса плавучей буровой установки «Петр Годованец», которая после была переименована в «Крым-2».

«В период с 2015 по 2021 год указанный гражданин систематически выезжал через закрытые порты к указанной буровой установке, обеспечивая ее работу. Указанными действиями подозреваемый способствовал разработке и использованию Российской Федерацией природных ресурсов в исключительной морской экономической зоне Украины», - заявили украинские силовики.

Против задержанного возбуждено уголовное дело за «нарушение порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию». Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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