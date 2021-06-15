В Симферополе планируется масштабное отключение газоснабжения

На среду, 16 июня, в Симферополе запланировано отключение газоснабжения по ряду адресов.

Об этом сообщили в администрации крымской столицы.

В связи с работами по подключению газопровода отключению подлежат:

- управление «Крымтелеком» ул. Киевская, 146; «Привоз» (рынок, лаборатория); ГРПш ул. Киевская, 150 «Эфирмасло»; ГРПш ул. Киевская, 150б; ГРПш ул. Киевская, 158 МРЭО; ГРПш ул. Киевская, 160; ГРПш ул. Киевская, 156б АЗС «ТЭС»; ГРПш ул. Киевская, 156 «ТЭС»; ул. Железнодорожная, 36а РДГ СМП – 545 (Крымская лифтовая компания) ул. Железнодорожная, 13 котельная квартала 187;ул. Киевская, 142 котельная ж/б больницы; ул. Железнодорожная, 1В ГРПш ЖК «Столичный»; ГРПш ул. Ростовская, 19Б; ГРПш Камская ЖК «Московский»; ГРПш ул. Киевская, 165б (автосалон «Шкода»); ГРПш ул. Киевская, 153в (котельная «Владоград»); ГРПш ул. Киевская, 153б «ПУД»; ул. Никанорова, 4 (ул. Ростовская, 25) – надомный регулятор, ул. Никанорова, 4 ГРПш ЖК «Лаванда; ул. Киевская, 191ГРПш ТЦ «Ашан»;

- население: ул. Железнодорожная, 1В, 1Г, 1Д, 1Ж, 1Е (ЖК «Столичный»); ул. Киевская, 146 (два 2-эт. дома, квартиры на земле); ул. Ростовская, 19Б, 19Б лит.Б, 19В; ул. Камская, 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 35, 37; ул. Киевская, 153В «Владоград», ул. Никанорова, 4 (ул. Ростовская, 25); ул. Никанорова, 4 (ЖК «Лаванда»).

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