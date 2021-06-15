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Власть

В Симферополе отремонтируют 58 междворовых проездов

15:36 вторник, 15 июня 2021

В крымской столице планируется отремонтировать 58 междворовых проездов за счет средств муниципального бюджета.

Об этом в ходе прямого эфира радио «Спутник в Крыму» сообщил глава администрации Симферополя Валентин Демидов.

«Если говорить о перспективах дорожных работ - в настоящее время приступаем к разработке проектно-сметной документации по текущему ремонту 58 междворовых проездов за счет средств муниципального бюджета. В течение июля данная работа будет завершена. Затем начнем дорожные работы. В дорожном фонде у нас на эти цели заложено определенное финансирование», - отметил Валентин Демидов.

Глава администрации Симферополя добавил, что ремонт дворовых проездов также выполняется в рамках благоустройства по соглашению между правительством Москвы и советом министров Республики Крым.

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