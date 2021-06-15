В Симферополе отремонтируют 58 междворовых проездов

В крымской столице планируется отремонтировать 58 междворовых проездов за счет средств муниципального бюджета.

Об этом в ходе прямого эфира радио «Спутник в Крыму» сообщил глава администрации Симферополя Валентин Демидов.

«Если говорить о перспективах дорожных работ - в настоящее время приступаем к разработке проектно-сметной документации по текущему ремонту 58 междворовых проездов за счет средств муниципального бюджета. В течение июля данная работа будет завершена. Затем начнем дорожные работы. В дорожном фонде у нас на эти цели заложено определенное финансирование», - отметил Валентин Демидов.

Глава администрации Симферополя добавил, что ремонт дворовых проездов также выполняется в рамках благоустройства по соглашению между правительством Москвы и советом министров Республики Крым.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти назвали сумму на прокорм одного человека в месяц в Крыму. В министерстве промышленной политики Крыма назвали стоимость минимального набора продуктов питания на человека в месяц.

На пляжах Севастополя нет спасателей и мало туалетов. В Севастополе прокуратура сообщила, что по итогам проверки пляжей на территории Гагаринского района города, выявлены нарушения – не работают спасательные посты, отсутствует предусмотренное количество туалетов и душевых.

Вододефицит отступает от Симферополя: водохранилища заполняются. Ситуация с наполнением водохранилищ, питающих Симферополь, улучшилась: в трех водоемах запас воды увеличился на 5 миллионов кубометров.

Плитку для благоустройства Симферополя завезут с Урала. В Симферополе продолжаются работы по благоустройству площади им. Ленина. Власти города уже определились с поставщиком материалов.