Происшествия
В Севастополе автомобиль таранил магазин и столб
фото © SEV-TROLL
Двое пострадавших в ДТП госпитализированы.
В Севастополе водитель легкового автомобиля въехал в столб. ДТП произошло на улице Правды в районе Камышовой бухты, сообщают очевидцы в соцсетях. На снимках видно, что у машины сильно покорежена передняя часть.
Как сообщили в пресс-службе севастопольского УМВД, авария произошла ночью на минувших выходных. Водитель 1987 г.р. на автомобиле Nissan на закруглении дороги не справился с управлением и вылетел на тротуар, где врезался в стену магазина и в стоящий рядом столб.
«В результате ДТП водитель и его пассажир 2000 года рождения с различными травмами госпитализированы. По факту дорожной аварии проводится проверка», — сообщила руководитель пресс-службы ведомства Жанна Марголина.
В тексте использованы материалы: Форпост
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В Севастополе автомобиль таранил магазин и столб фото
Двое пострадавших в ДТП госпитализированы.
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