В Севастополе автомобиль таранил магазин и столб

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Двое пострадавших в ДТП госпитализированы.

В Севастополе водитель легкового автомобиля въехал в столб. ДТП произошло на улице Правды в районе Камышовой бухты, сообщают очевидцы в соцсетях. На снимках видно, что у машины сильно покорежена передняя часть.

Как сообщили в пресс-службе севастопольского УМВД, авария произошла ночью на минувших выходных. Водитель 1987 г.р. на автомобиле Nissan на закруглении дороги не справился с управлением и вылетел на тротуар, где врезался в стену магазина и в стоящий рядом столб.

«В результате ДТП водитель и его пассажир 2000 года рождения с различными травмами госпитализированы. По факту дорожной аварии проводится проверка», — сообщила руководитель пресс-службы ведомства Жанна Марголина.

В тексте использованы материалы: Форпост

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